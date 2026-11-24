Σημαντικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται πλέον γραπτά μηνύματα που φέρονται να αποτυπώνουν λεπτό προς λεπτό τα δραματικά γεγονότα εντός του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, την ώρα που ο καλλιτέχνης υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Το χρονικό της κατάρρευσης μέσα από τα μηνύματα

Κεντρικό πρόσωπο της επικοινωνίας φέρεται να είναι μία υπάλληλος στη Γραμματεία του Ιατρείου, η οποία, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωνε μέσω μηνυμάτων τον σύντροφό της για την κρίσιμη τροπή της υγείας του τραγουδιστή.

Από τις περιγραφές της, προκύπτουν οι αγωνιώδεις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να κρατηθεί στη ζωή, όπως η χορήγηση αδρεναλίνης, οι μαλάξεις και η αναζήτηση απινιδωτή, μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι εκκλήσεις για απόλυτη εχεμύθεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επίμονες παραινέσεις της γραμματέως προς τον συνομιλητή της να κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό όσα της εκμυστηρεύτηκε, καθώς και στη μνεία της ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία με Νομικό Σύμβουλο.

Η επίμαχη συνομιλία που δημοσίευσε ο ΣΚΑΪ:

Γραμματέας: Αγάπη, τρέμω ολόκληρη. Έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης, εδώ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν.

Σύντροφος: Το εννοείς; Πέθανε;

Γραμματέας: Είναι άσπρος, του κάναμε αδρεναλίνη, περιμένουμε ΕΚΑΒ. Είναι ηλίθια η τύπισσα.

Σύντροφος: Επικοινωνεί;

Γραμματέας: Όχι, τίποτα. Δεν μπορώ να γράφω, τρέμω ολόκληρη. Έκανε αντίδραση στη μέθη. Δεν έχει παλμούς, είναι κάτασπρος. Έχει πάθει μυδρίαση. Δεν ξέρω, προποφόλη ,λέει, έβαλα. Ψάχνουμε απινιδωτή.

Σύντροφος: Οξυγόνο του έβαλε;

Γραμματέας: Του κάνουν μαλάξεις, ήρθε το ΕΚΑΒ. Μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγανε στον δικηγόρο και μου είπαν να μείνω εδώ. Πέθανε. Μην πεις τίποτα πουθενά από όσα σου είπα. Ορκίσου.

Σύντροφος: Ε, καλά, θα βγουν όλα στην τηλεόραση. Η γιατρός θα πάει για ανθρωποκτονία. Πάρε τον γιατρό και πες του να σου λέει ο δικηγόρος τι θα λες.