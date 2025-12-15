«Πολυμήχανος» ο επικεφαλής της σπείρας των Μουδανιών αλλά και υπερδραστήριος.

Δεν του έφθανε που έστησε ένα ολόκληρο κύκλωμα με 26 αστυνομικούς και 54 ιδιώτες, προκειμένου να σβήνει κλήσεις και να διαγράφει τροχαίες παραβάσεις, με το αζημίωτο βεβαίως.

Ως επικεφαλής του κυκλώματος κατάφερε να «φυτέψει» έναν φίλο του, ως δήθεν αστυνομικό της Τροχαίας, σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή.

Ο τύπος, κατάφερε να αποσπάσει από τον ξενοδόχο 200.000 ευρώ. Επίσης, του πήραν και την πιστωτική κάρτα, την οποία υπερφόρτωσαν σε τοπικές αλυσίδες που πουλούσαν και οικιακές συσκευές.

Από τους ήδη συλληφθέντες, ο ένας είναι Υπαστυνόμος Β’ και οι δύο Αρχιφύλακες. Και έχουμε και άλλα 25 άτομα που εμπλέκονται, από τα οποία 17 εργάζονται στην Τροχαία Μουδανιών. Ούτε λίγο ούτε πολύ ολόκληρη η τοπική υπηρεσία εμπλέκεται στη συμμορία.