Νέες εξελίξεις στην υπόθεση Μουδανιών με τους αστυνομικούς που έσβηναν τροχαίες παραβάσεις με το… αζημίωτο.

Στην εγκληματική αυτή οργάνωση εμπλέκονται 26 αστυνομικοί (οι 17 αστυνομικοί από την Τροχαία Μουδανιών) καθώς και 54 ιδιώτες.

Μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, συνελήφθησαν τρεις αστυνομικοί, και συγκεκριμένα ένας Υπαστυνόμος Β’, ο οποίος ήταν και επικεφαλής και δύο Αρχιφύλακες, μια γυναίκα και ένας άνδρας.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Χαλκιδικής, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας».

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο Υπαστυνόμος Β’ προφυλακίστηκε ενώ οι Αρχιφύλακες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγγύηση 10.000 ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από μερικούς μήνες ένας πολίτης έκανε την καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και έκανε λόγο για «επίορκους» αστυνομικούς από την Τροχαία Νεών Μουδανιών που «δεν βεβαίωναν παραβάσεις είτε οι οδηγοί είχαν καλύτερη αντιμετώπιση σε σχέση με τις παραβάσεις που είχαν εντοπιστεί και όλα αυτά με το αντίστοιχο οικονομικό αντάλλαγμα».

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα και διαπιστώθηκε ότι οι τρεις αστυνομικοί έκαναν συνεχώς μαζί υπηρεσία και έκαναν ελέγχους σε οδηγούς. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν και το Σάββατο (13/12) οι «Αδιάφθοροι» προχώρησαν σε συλλήψεις ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα.

«Πολυμήχανος» ο επικεφαλής της σπείρας των Μουδανιών αλλά και υπερδραστήριος

Δεν του έφθανε που έστησε ένα ολόκληρο κύκλωμα με 26 αστυνομικούς και 54 ιδιώτες, προκειμένου να σβήνει κλήσεις και να διαγράφει τροχαίες παραβάσεις, με το αζημίωτο βεβαίως.

Ως επικεφαλής του κυκλώματος κατάφερε να «φυτέψει» έναν φίλο του, ως δήθεν αστυνομικό της Τροχαίας, σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή.

Ο τύπος, κατάφερε να αποσπάσει από τον ξενοδόχο 200.000 ευρώ. Επίσης, του πήραν και την πιστωτική κάρτα, την οποία υπερφόρτωσαν σε τοπικές αλυσίδες που πουλούσαν και οικιακές συσκευές.

Από τους ήδη συλληφθέντες, ο ένας είναι Υπαστυνόμος Β’ και οι δύο Αρχιφύλακες. Και έχουμε και άλλα 25 άτομα που εμπλέκονται, από τα οποία 17 εργάζονται στην Τροχαία Μουδανιών. Ούτε λίγο ούτε πολύ ολόκληρη η τοπική υπηρεσία εμπλέκεται στη συμμορία.