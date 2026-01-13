Οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για την υπόθεση Novartis από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κηρύχθηκαν ένοχοι.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τους κήρυξε ενόχους για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης.

Σημειώνεται πως οι καταθέσεις των δύο αυτών μαρτύρων είχαν συμβάλει στην διερεύνηση της ενδεχόμενης εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» καταδικάστηκε για δύο πράξεις που του έχουν αποδοθεί. Παράλληλα, η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση» κρίθηκε ένοχη για πράξεις που σχετίζονται με τον Άδωνι Γεωργιάδη, το Γιάννη Στουρνάρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ανδρέα Λοβέρδο, εκτός τριών πράξεων που παραγράφηκαν.

Ωστόσο και στους δύο καταδικασθέντες, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομο βίου.

Τέλος, πριν από μερικές ημέρες η Εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τους για τα δύο πλημμελήματα κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρων» πολιτικών προσώπων και μάλιστα υποστήριξε πως «δεν προέκυψε «κανένα αποδεικτικό μέσο που να αφορά σε χρηματισμό πολιτικού προσώπου».