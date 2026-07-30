Προφυλακίστηκε και ο δεύτερος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή για επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Ο κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας, ομολόγησε ότι αυτός έδωσε την εντολή για τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι και ο ίδιος υπήρξε ενδιάμεσος για λογαριασμό άλλου προσώπου, το όνομα του οποίου αρνήθηκε να δώσει στις Αρχές.

Κατά την απολογία του, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η εντολή που έλαβε αφορούσε αποκλειστικά στην τοποθέτηση και όχι στην πυροδότηση της χειροβομβίδας, δηλώνοντας παράλληλα άγνοια για την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του στόχου. Η στάση του αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ της «Ζούγκλας», που από την πρώτη στιγμή αποκάλυπτε πως ο Αιγύπτιος αποτελούσε απλώς έναν ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα και όχι τον εγκέφαλο της επίθεσης.

Ο κατηγορούμενος είναι ισοβίτης, έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών για ανθρωποκτονία, ληστείες και άλλα σοβαρά αδικήματα, ενώ διατηρεί επαφές με την ομάδα πασίγνωστου κακοποιού που βρίσκεται επίσης έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι δύο άξονες των ερευνών και το «κλειδί» του κινητού

Η έρευνα των Αρχών εστιάζει πλέον σε δύο βασικούς άξονες με επίκεντρο τον 35χρονο βαρυποινίτη:

Στο κινητό του τηλέφωνο , το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μέσα στο κελί του.

, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μέσα στο κελί του. Στις παρέες και τις επαφές του εντός των φυλακών Δράμας και Διαβατών, καθώς πριν από τη μεταγωγή του στη Θεσσαλονίκη ήταν έγκλειστος στο σωφρονιστικό κατάστημα της Δράμας.

Οι Αρχές εκτιμούν πως όταν ανοίξει και αναλυθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια το τηλέφωνο που κατασχέθηκε, θα αποκαλυφθεί ενδεχομένως και η ταυτότητα του πραγματικού εντολέα που οργάνωσε την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα είχε απολογηθεί και προφυλακιστεί ο 30χρονος ομοεθνής του, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Γλυφάδας, έχοντας στην κατοχή του τη χειροβομβίδα.