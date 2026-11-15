Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση διακίνησης απαγορευμένων ουσιών στην οποία εμπλέκεται ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής άρσης βαρών, Οδυσσέας Δήμας.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους κατασχεμένες χειρόγραφες σημειώσεις που φαίνεται να συνδέουν ευθέως τον 58χρονο με τη χορήγηση σκευασμάτων σε αθλητές.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, καθώς φέρεται να προμήθευε συστηματικά αθλητές με ουσίες ντόπινγκ, από τον Απρίλιο του 2024.

Τι αποκαλύπτουν οι χειρόγραφες σημειώσεις

Κατά τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (σε συνεργασία με τον ΕΟΚΑΝ και τον ΕΟΦ) σε κατοικία και αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αττική, εντοπίστηκαν 871 δισκία και αμπούλες, 17 δελτία αθλητών, 15.000 ευρώ σε μετρητά και ιδιόχειρα έγγραφα.

Στα έγγραφα αυτά καταγράφονται αναλυτικά ονομασίες και ποσότητες σκευασμάτων, χρηματικά ποσά, αλλά και ενυπόγραφες δηλώσεις παραλαβής:

Η πρώτη σημείωση: Αναγράφει τρία διαφορετικά σκευάσματα και τις ποσότητές τους, συνοδευόμενα από την υπογραφή αθλητή (το όνομα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε) και τη φράση:

«Μου τα έδωσε ο προπονητής μου Οδυσσέας Δήμας, αξίας 700 ευρώ».

Η δεύτερη σημείωση: Περιλαμβάνει συγκεκριμένα προϊόντα και ποσότητες, μαζί με τη δήλωση και την υπογραφή αθλήτριας ότι τα παρέλαβε από τον 58χρονο.

Η τρίτη σημείωση: Καταγράφει την παραλαβή ενός συγκεκριμένου σκευάσματος, την παρασκευάστρια εταιρεία του και φέρει επίσης υπογραφή.

Το πόρισμα του ΕΟΦ και η έρευνα στα εργαστήρια

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία έχει η κατάθεση υπαλλήλου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος εξετάζοντας τα κατασχεθέντα σκευάσματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μη εγκεκριμένα και επικίνδυνα προϊόντα.

«Στο σύνολό τους εμπίπτουν στα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για την ελληνική αγορά. Από την επισήμανσή τους και την αναγραφόμενη δραστική ουσία, ορισμένα ανήκουν στα αναβολικά φάρμακα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (WADA), ενώ δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους και κατά συνέπεια είναι επιβλαβή για την υγεία των χρηστών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπάλληλος του ΕΟΦ.

Παράλληλα, το κινητό τηλέφωνο του Οδυσσέα Δήμα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εντοπιστούν οι προμηθευτές και οι τελικοί αποδέκτες, με τις αρχικές εκτιμήσεις των Αρχών να στρέφονται προς χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου ως πιθανή πηγή προέλευσης των ουσιών.

Οι κατηγορίες και η γραμμή της υπεράσπισης

Σε βάρος του 58χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

Παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών που μπορούν να μεταβάλουν θετικά την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το περιουσιακό όφελος (κακούργημα). Παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων (πλημμέλημα).

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως τα σκευάσματα προορίζονταν για προσωπικό πρόβλημα υγείας του εντολέα του:

«Δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών».

Η συγγνώμη στον Πύρρο Δήμα

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA μέσα από το κρατητήριο, ο Οδυσσέας Δήμας επιχείρησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, απορρίπτοντας την κατηγορία ότι χορήγησε σκόπιμα αναβολικά στον ανήλικο γιο του και υποστηρίζοντας ότι έχει αποσυρθεί από την Προπονητική, εδώ και δύο χρόνια.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, απηύθυνε δημόσια συγγνώμη στην οικογένειά του:

«Ζητώ συγγνώμη από τον αδερφό μου Πύρρο Δήμα και την οικογένειά μου, που τους έχω φέρει σε δύσκολη θέση, εξαιτίας της επιπόλαιης συμπεριφοράς μου».