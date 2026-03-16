Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση ομαδικού βιασμού ανήλικης στα Χανιά.

Έπειτα από περίπου 12 ώρες απολογίας, όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης.

Στους έξι άνδρες (υπήρξε άλλος ένας 21χρονος), επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο ΑΤ καθώς και χρηματική ποινή.

Ο δικηγόρος Σταύρος Ζαγκάνας, που εκπροσωπεί δύο κατηγορούμενους βουλγαρικής καταγωγής, υποστήριξε ότι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους είναι υπερβολική και δεν στηρίζεται στα στοιχεία της δικογραφίας.

Όπως ανέφερε, από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει η τέλεση βιασμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιατροδικαστική έκθεση είναι «καθαρή», ενώ και το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει στην υπόθεση, παρότι χρησιμοποιείται για να στηρίξει την κατηγορία της βιντεοσκόπησης για ορισμένους από τους κατηγορουμένους, κατά την υπεράσπιση δείχνει ότι όσα συνέβησαν έγιναν με τη συμμετοχή της φερόμενης παθούσας.

Ο κ. Ζαγκάνας εκτίμησε ότι τα στοιχεία αυτά θα οδηγήσουν στην αποδόμηση της κατηγορίας όταν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο.

Παράλληλα, σχολίασε και τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους, λέγοντας ότι είναι αυστηροί σε σχέση με τα δεδομένα της δικογραφίας και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνει. Όπως σημείωσε, ενδεχομένως θα μπορούσαν να είναι ηπιότεροι, ωστόσο απέδωσε την αυστηρότητα στο κλίμα ευαισθησίας που υπάρχει γύρω από υποθέσεις που αφορούν γυναίκες.

Τέλος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τόσο η ανακρίτρια όσο και η εισαγγελέας έχουν αντιληφθεί πως οι κατηγορίες δεν ευσταθούν.

Η στιγμής της άφιξης τους στον ανακριτή:

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Ραφαήλ Λακιωτάκης, που εκπροσωπεί τους υπόλοιπους 4 κατηγορούμενους, τόνισε ότι «παραθέσαμε τις απόψεις μας, με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από αρκετές αμφιβολίες, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Φραντζεσκάκης, συνήγορος τριών κατηγορουμένων, σημείωσε πώς:

«Αναμφίβολα οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στο σύνολο των κατηγορουμένων είναι βαριές κατηγορίες, βαριά αδικήματα. Μελετώντας τη δικογραφία, εκτίμηση δική μου αλλά και των συναδέλφων, είναι ότι το αποδεικτικό υλικό δε συνάδει καθόλου με τις κατηγορίες. Δεν υπάρχουν τα αντικειμενικά ευρήματα τα οποία να επιρρωνύουν τις κατηγορίες οι οποίες αποδόθηκαν στους κατηγορούμενους, αλλά και γενικότερα όλο το υπόλοιπο υλικό δεν ενισχύει τις κατηγορίες, αντιθέτως, ενισχύει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.»

Πηγή: Creta24.gr