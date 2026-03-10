Απαντήσεις για το αρχειακό υλικό με παιδιά, αλλά και για τις φωτογραφίες των εγγονών του, που βρέθηκαν στην κατοχή του, επιχείρησε να δώσει κατά την απολογία του, τη Δευτέρα 9/03/2026, στον Ανακριτή Πατρών, ο 82χρονος συνταξιούχος γυναικολόγος – μαιευτήρας, που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο δεν έπεισαν και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Τρίπολης.

Ο κατηγορούμενος, υποστήριξε πως κατά κύριο λόγο «κατέβαζε» πορνό βίντεο ενηλίκων. Σε μια από τις πολλές αναζητήσεις, στο διαδίκτυο προ 3ετιας εντόπισε και υλικό με ανήλικα παιδιά και όπως ισχυρίστηκε από βλακεία το ανέκτησε, το έσωσε και δεν το έσβησε. Φέρεται να επικαλέστηκε μη καλή γνώση χειρισμού του Ίντερνετ.

Οι φωτογραφίες με τις εγγονές του

Όσο για τις φωτογραφίες των δύο κοριτσιών εγγονών του, επέμεινε σθεναρά πως αυτές ελήφθησαν παρουσία και άλλων συγγενικών του προσώπων, στο πλαίσιο καταγραφής χαλαρών οικογενειακών στιγμών.

Όπως μετέφερε πρόσωπο του περιβάλλοντος του στο Patrapress.gr, πρόκειται για δυο φωτογραφίες στη μια εκ των οποίων φαίνονται η σύζυγος και ο γιος του. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία έχει απαθανατιστεί η εγγονή του – σε ηλικία περίπου 6 ετών – γυμνή τη στιγμή που η γιαγιά της αλλάζει ρούχα, μετά από καλοκαιρινό παιχνίδι με νερό, στην αυλή του σπιτιού τους. Στο στιγμιότυπο φαίνεται και ο πατέρας του παιδιού. Όπως επισημαίνεται από την ίδια πηγή, στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται το δεύτερο κοριτσάκι, ντυμένο, μαζί με τα άλλα του εγγόνια να κάθονται σ’ ένα καναπέ.

Ωστόσο η πρώτη φωτογραφία, ανέβηκε στο διαδίκτυο σημαίνοντας «κόκκινο» συναγερμό στο Εθνικό Κέντρο για τα εξαφανισμένα και εκμεταλλευόμενα παιδιά NCMEC, των ΗΠΑ, που ενημέρωσε άμεσα τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στην Ελλάδα.

Η εξήγηση του γυναικολόγου

Τη συγκεκριμένη κατηγορία ο 82χρονος γυναικολόγος, απέκρουσε με τον ισχυρισμό πως αυτό έγινε κατά τη διάρκεια συγχρωτισμού του κινητού του τηλεφώνου με την Google, με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες να καταχωρηθούν στην εφαρμογή Google Photos, εν αγνοία του.

Στο πλευρό του η οικογένεια

Στα Δικαστήρια Πατρών, χθες Δευτέρα (9/3) βρέθηκαν μέλη της οικογένειας του μεταξύ των οποίων και η γυναίκα του, ενώ ο γιος του και πατέρας του κοριτσιού στην επίμαχη φωτογραφία, κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης. Φέρεται να επιβεβαίωσε πως ήταν σε γνώση του η λήψη του εν λόγω «γυμνού» στιγμιότυπου.

Το αίτημα για «βραχιολάκι»

Ο 82χρονος συνταξιούχος γυναικολόγος – μαιευτήρας, αντιλαμβανόμενος το βάρος της κατηγορίας που αντιμετωπίζει και ήταν προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη φυλακή, ήλπιζε πως θα γίνει δεκτό το αίτημα της κατ’ οίκον κράτησης του με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Και αυτό, δεδομένου του προχωρημένου της ηλικίας του και των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Εντούτοις Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στελέχη της οποίας ταυτοποίησαν τα «ίχνη» και συνέλαβαν τον γιατρό στο σπίτι του στο Ρίο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

