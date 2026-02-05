Αντίδραση υπήρξε από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και γνωστό συνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλο, στις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες με εντολή του προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, διατάχθηκε η δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων προερχόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Παράλληλα αναφέρει ότι βρίσκεται «στο στόχαστρο συκοφαντών» και προαναγγέλει ότι θα προσφύγει στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Η δήλωση του πρώην προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.»

To χρονικό της υπόθεσης σχετικά με τη δέσμευση των λογαριασμών του Γιάννη Παναγόπουλου

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, διατάχθηκε η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κορυφαίου και ιδιαίτερα προβεβλημένου συνδικαλιστή, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων προερχόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εν λόγω ποσά είχαν διατεθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Το σχετικό πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, καθώς προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη δύο κακουργηματικών πράξεων, ήτοι της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην ίδια υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα, καθώς και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει επίσης διαταχθεί δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο επεκτάθηκε και σε δύο ακίνητα που ανήκουν σε ελεγχόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο γνωστός συνδικαλιστής, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, φέρεται ότι, με τη συνδρομή και άλλων φυσικών προσώπων, προέβαινε συστηματικά σε υπεξαίρεση χρηματικών ποσών που είχαν αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών δράσεων.

Τι εξετάστηκε από την Αρχή

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε η οικονομική δραστηριότητα τόσο των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων όσο και των ελεγχόμενων εταιρειών, ιδίως σε σχέση με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ και οι οποίες φέρονται να ελήφθησαν κατά την περίοδο από το 2020 έως και το 2025.

Από την ενδελεχή αξιολόγηση των στοιχείων και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων προκύπτουν, σύμφωνα με το πόρισμα, σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Ειδικότερα, φέρεται ότι το συνδικαλιστικό στέλεχος προέβη σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αρχή χαρτογράφησε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η οποία περιλάμβανε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και τη χρήση ενδιάμεσων εταιρικών σχημάτων στα οποία διοχετεύονταν συστηματικά κεφάλαια. Οι εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Σε διαγωνιστικές διαδικασίες διαπιστώθηκε ότι οι ίδιες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ενώ επιλέγονταν ως ανάδοχοι από επιτροπές στις οποίες προήδρευε ο ίδιος ο συνδικαλιστής. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν διέθεταν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι λειτουργούσαν ως εταιρείες-οχήματα.

Μέρος των κονδυλίων φέρεται να αναλαμβανόταν σε μετρητά, ενώ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων φυσικών προσώπων χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά την Αρχή, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Με βάση το σύνολο των στοιχείων, η υπόθεση έχει πλέον εισέλθει στη φάση της ποινικής διερεύνησης. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης αναμένεται να κληθούν τα ελεγχόμενα πρόσωπα για παροχή εξηγήσεων.

Το ΠΑΣΟΚ «παγώνει» κομματικά τον Γιάννη Παναγόπουλο

Την προσωρινή «παύση» της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, κινεί το ΠΑΣΟΚ, μετά τις εξελίξεις που προκάλεσε η απόφαση για δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών.

Με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ, ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος ζητά την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την επιστολή, το μέτρο δεν ισοδυναμεί με διαγραφή, αλλά λαμβάνεται «για λόγους πολιτικής και θεσμικής τάξης», μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστικό έλεγχο.

ΚΚΕ για Παναγόπουλο: «Αποκαλύπτεται ο βρώμικος ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ»

Στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, που ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αναφέρεται με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, το ΚΚΕ:

«Οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του επί 20ετία προέδρου της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, έρχονται να αναδείξουν το ποιόν της συνδικαλιστικής μαφίας, που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΣΕΕ, με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων, ως “δούρειος ίππος” του κεφαλαίου στο εργατικό κίνημα.

Αποκαλύπτεται ότι ο βρώμικος ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, η στήριξή της σε αντεργατικά μέτρα και η συνδιαλλαγή της με τις εκάστοτε κυβερνήσεις συνδέεται και με ισχυρούς μηχανισμούς εξαγοράς και με τη “φάμπρικα” που είχε στηθεί με τα κονδύλια τα οποία υποτίθεται ότι αφορούν την επιμόρφωση των εργαζομένων, αλλά στην πράξη αξιοποιούνται για τη διαμόρφωση πλαστών, νόθων συσχετισμών στα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ στα συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, μαζί με χιλιάδες ακόμα τίμιους συνδικαλιστές, έδωσαν τα προηγούμενα χρόνια μια μεγάλη μάχη για την αποκάλυψη αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας, για να ακυρώσουν τις μεθοδεύσεις νοθείας με τις οποίες συντηρεί τον εαυτό της, συναντώντας τις εν χορώ κατηγορίες από όλα τα κόμματα του συστήματος για “ακρότητες” και “τραμπουκισμούς”, μαζί με την επιστράτευση των μηχανισμών καταστολής.

Με αυτή την ηγεσία και με αυτόν τον πρόεδρο, όπως και με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας, η κυβέρνηση της ΝΔ υπέγραψε πρόσφατα τη λεγόμενη “κοινωνική συμφωνία” που ενταφιάζει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η οποία αυτές τις μέρες συζητιέται στη Βουλή, ενώ έχουν αποκλείσει προκλητικά από τη συγκεκριμένη συζήτηση ζωντανές Ομοσπονδίες εργαζομένων, που δίνουν καθημερινά τη μάχη στους χώρους δουλειάς.

Μπορεί τώρα να αποσύρουν ορισμένα πρόσωπα για να έρθουν άλλα, πιο κατάλληλα να συνεχίσουν τη βρώμικη δουλειά, αλλά το ζήτημα της αλλαγής του συσχετισμού στα συνδικάτα, για να είναι αυτά πραγματικά των εργατών και όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών, βρίσκεται στα δικά τους χέρια. Αυτή η προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με θετικά αποτελέσματα υπέρ των εργαζομένων, χρειάζεται να δυναμώσει και αποκτά χαρακτήρα πιο επιτακτικό από ποτέ».