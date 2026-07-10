Ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στους δύο αστυνομικούς του Α.Τ. Ομονοίας για το βιασμό 19χρονης κοπέλας το 2022. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε και για την παράνομη καταγραφή.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκτός φυλακής.

Επισημαίνεται ότι οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν νωρίτερα ένοχοι, καθώς υπήρξε ανατροπή των δεδομένων στην υπόθεση του βιασμού της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομονοίας, η οποία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο Εισαγγελέας είχε προτείνει την αθώωση των δύο αστυνομικών που βίασαν την νεαρή κοπέλα πριν από τέσσερα χρόνια. Ειδικότερα, ο δικαστικός λειτουργός τόνισε πως δεν μπόρεσε να φτάσει στο συμπέρασμα της μη συναίνεσης κατά τη σεξουαλική συνεύρεση της 19χρονης με τους δύο αστυνομικούς.

Τώρα, κατά πλειοψηφία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε ένοχους για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση τους δύο αστυνομικούς που εκείνο το τραγικό βράδυ οδήγησαν την κοπέλα στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος και την παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Ο τρίτος αστυνομικός που βιντεοσκοπούσε την αποτρόπαια πράξη τους, με την ίδια απόφαση, κρίθηκε ένοχος για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, ο ίδιος είχε έρθει αντιμέτωπος και με την κατηγορία συνέργειας σε βιασμό, όμως απαλλάχτηκε από αυτή κατά πλειοψηφία.