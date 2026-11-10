Συγκλονισμό προκαλούν οι αποκαλύψεις γυναικών και ζευγαριών που έπεσαν θύματα του κυκλώματος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, φέρνοντας στο φως αδιανόητες μεθόδους εξαπάτησης και εκμετάλλευσης.

Στη δίκη, η οποία αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο, κατηγορούνται συνολικά 33 άτομα —ανάμεσά τους γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, εργαζόμενοι στην κλινική, μεσίτριες, δικηγόροι, αλλά και πρόσωπα που φέρονται να μεσολαβούσαν για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων γονέων. Οι αμοιβές του κυκλώματος άγγιζαν κατά περίπτωση ακόμη και τις 140.000 ευρώ.

Το δράμα του ζευγαριού: «Ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία χωρίς να έχουμε γνώση»

Μιλώντας στο ERTnews, ζευγάρι από τα Χανιά που είχε βιώσει δύο αποτυχημένες εμβρυομεταφορές περιέγραψε πώς οι υπεύθυνοι της κλινικής τούς διαβεβαίωναν ψευδώς ότι τα ωάρια που λήφθηκαν ήταν νεκρά, την ώρα που το γενετικό υλικό διακινούνταν παράνομα.

«Διαπιστώθηκε από τις έρευνες τις αστυνομίας ότι ένα ωάριο βρέθηκε στη Γερμανία. Χρησιμοποιήθηκε γενετικό υλικού Γερμανού και πλέον υπάρχει ένα παιδί εκεί, με φυσική μητέρα τη σύζυγο, χωρίς να έχουμε γνώση», ανέφερε χαρακτηριστικά το ζευγάρι.

Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι ένα άλλο ωάριο από τα υποτιθέμενα νεκρά εντοπίστηκε τελικά αποθηκευμένο: «Από τα ωάρια που είχαν ληφθεί και μας δηλώθηκαν από τους κατηγορούμενους ως νεκρά, βρέθηκαν κρυοσυντηρημένα σε νοσοκομείο. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μπουν στη φυλακή όσοι έδρασαν εγκληματικά σε βάρος μας και εν αγνοία μας».

Εμβρυομεταφορές με… νερό αντί για γενετικό υλικό

Σε άλλη περίπτωση που καταγράφεται στη δικογραφία, γυναίκα που είχε εμπιστευτεί την κλινική κατήγγειλε ότι αντί για γονιμοποιημένα ωάρια της εμφύτευσαν απλό νερό.

«Έκαναν εμβρυομεταφορές χωρίς να μου έχουν καν πάρει ωάρια δικά μου ή να έχουν χρησιμοποιήσει γενετικό υλικό. Σκέτο νερό», περιέγραψε η ίδια, προσθέτοντας: «Είναι και οικονομικά και ψυχικά μεγάλο το κόστος στη ζωή μου. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, παρότι έχω κάνει δύο παιδιά μετά από αυτά».

Ανάλογη φρίκη έζησε και γυναίκα η οποία πίστευε ότι είχε υποβληθεί δύο φορές σε ωοληψία για εξωσωματική γονιμοποίηση με σπέρμα δότη, για να διαπιστωθεί εκ των υστέρων πως δεν είχε γίνει ποτέ λήψη ωαρίων.

«Μου φαίνεται τραγικό, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Είναι απάνθρωπο. Εμένα εκείνη την ημέρα μου είπαν ότι μου πήραν δύο ωάρια», σημείωσε με απόγνωση.

Μια ογκωδέστατη δικογραφία και η αντίδραση της ιατρικής κοινότητας

Η ογκωδέστατη δικογραφία βρίθει από ιστορίες βαριάς εξαπάτησης, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η υπόθεση δύο παρένθετων μητέρων που κυοφορούσαν δίδυμα μωρά του ίδιου ζευγαριού, καθώς και η κλοπή γεννητικού υλικού από ζευγάρι Ολλανδών.

Την έντονη αποστροφή του ιατρικού κόσμου εξέφρασε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, Βούλα Ορφανουδάκη, υπογραμμίζοντας: «Είναι τραγικό να βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σαν ιατρικός σύλλογος. Θέλουμε οποιοσδήποτε υπεύθυνος να αναλάβει τις ευθύνες του».