Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε ο Γιώργος Τσούκαλης για τη διαχρονική προσφορά του στον πολιτισμό και την εκπαίδευση μέσω του θεσμού των υποτροφιών που φέρουν το όνομά του.

Οι υποτροφίες «ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ» συμπληρώνουν φέτος έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας, στηρίζοντας νέους μουσικούς και ενισχύοντας το έργο του Ωδείου. Παράλληλα, η αίθουσα Πνευστών και Κρουστών του Ωδείου φέρει το όνομα του Γιώργου Τσούκαλη, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του.

Με αφορμή τη φετινή τελετή αποφοίτησης, η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς απένειμε στον Γιώργο Τσούκαλη το μετάλλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, καθώς και τιμητική περγαμηνή.

Το μετάλλιο παρέδωσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Ψωΐνος, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ.

Την τιμητική περγαμηνή παρέδωσαν ο Διευθυντής του Ωδείου κ. Νικόλαος Αμοργιανός.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Γιώργος Τσούκαλης δήλωσε:

«Ο θεσμός των υποτροφιών “ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ” συνεχίζεται για έκτη χρονιά και νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος γι’ αυτό. Ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ και τον Διευθυντή του Ωδείου κ. Νικόλαο Αμοργιανό για τη μεγάλη τιμή που έκαναν στο πρόσωπό μου. Η στήριξη των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων μουσικών αποτελεί επένδυση στο μέλλον και στον πολιτισμό μας».