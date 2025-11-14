Τρεις φορές, μέσα σε ένα χρόνο, τον σταμάτησαν και ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Την τελευταία μάλιστα είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με το φορτηγό του και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Συνελήφθη ο οδηγός – Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί όταν είδαν το αλκοτέστ

Ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη χθες βράδυ από αστυνομικούς του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής κινούμενος στον επαρχιακό δρόμο Πάχης – Μεγάρων. Όταν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, οι αστυνομικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους…Διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l!!!

Τι έδειξε ο έλεγχος των αστυνομικών – Σχηματίστηκε δικογραφία

Από τον έλεγχο που ακολούθησε οι αρχές είδαν ότι,. λόγω της οδήγησης έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Επίσης, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο -2.200- ευρώ και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.