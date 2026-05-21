Δεν ήταν η πρώτη φορά που ζητούσε «φακελάκι» από ασθενείς, ο αναισθησιολόγος του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς, «Άγιοι Ανάργυροι», ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας δωροδοκίας.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από ανάρτηση της ίδιας της ασθενούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία βιντεοσκόπησε κρυφά τον αναισθησιολόγο. Στο επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό ο αναισθησιολόγος ακούγεται να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», δίνοντας παράλληλα συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο παράδοσης των χρημάτων, ενώ σε κάποιο σημείο στο βίντεο ακούγεται, αλλά όχι καθαρά, να λέει «εγώ δεν θέλω», κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία με το χέρι του.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν μέσω της πλατφόρμας «X», γνωστοποιώντας ότι έδωσε ρητή εντολή στη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστική απομάκρυνση του γιατρού.

Όπως αποκαλύπτεται, πριν από 8 χρόνια, και συγκεκριμένα το 2018, ένας άλλος ασθενής είχε βρεθεί στον δρόμο του συγκεκριμένου αναισθησιολόγου, ο οποίος ζήτησε και από αυτόν χρηματικό ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, και τότε το ποσό που είχε ζητηθεί ήταν της ίδια τάξης, δηλαδή περίπου 100 με 150 ευρώ.

Το θέμα και τότε είχε διερευνηθεί από τους αρμοδίους, ενώ συνάδελφοι του γιατρού κάνουν λόγο για έναν ιδιόρρυθμο χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι ο γιατρός που κατηγορείται για το φακελάκι, αποχώρησε από το νοσοκομείο με τον πολυτελές αυτοκίνητό του, μια Porsche Cayenne.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η διοίκηση του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς, «Άγιοι Ανάργυροι» αποφάσισε την αναστολή καθηκόντων και την διενέργεια ΕΔΕ για τον γιατρό που καταγράφηκε σε βίντεο να συζητά για «φακελάκι» με ασθενή.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από ανάρτηση της ίδιας της ασθενούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία βιντεοσκόπησε κρυφά τον αναισθησιολόγο. Στο επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό ο αναισθησιολόγος ακούγεται να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», δίνοντας παράλληλα συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο παράδοσης των χρημάτων, ενώ σε κάποιο σημείο στο βίντεο ακούγεται, αλλά όχι καθαρά, να λέει «εγώ δεν θέλω», κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία με το χέρι του.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν μέσω της πλατφόρμας «X», γνωστοποιώντας ότι έδωσε ρητή εντολή στη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστική απομάκρυνση του γιατρού.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα,… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

Ο διοικητής του νοσοκομείου, κος Τσουρουλάς επισημαίνει ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

Ωστόσο, η διοίκηση διερευνά τον φάκελο του συγκεκριμένου γιατρού, με σκοπό να διαπιστωθεί αν έχουν υπάρξει παρόμοιες καταγγελίες στο παρελθόν σε βάρος του.