Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας και τεχνικών επιπτώσεων από τα έργα κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό εγείρεται στο κέντρο της πρωτεύουσας, καθώς το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Πανεπιστημίου εκκενώθηκε προ εβδομάδων εξαιτίας εκτεταμένης πλημμύρας στα υπόγειά του.

Το συμβάν, το οποίο ορισμένες πηγές συνδέουν με μεταβολές στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω των υπόγειων εργασιών στο Κολωνάκι, προκάλεσε την άμεση και έντονη παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος με επιστολή του προς την Ελληνικό Μετρό Α.Ε. και το υπουργείο Υποδομών ζητά κατεπείγουσα και πλήρη ενημέρωση.

Από την πλευρά της, η κατασκευάστρια εταιρεία αποποιείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συσχέτιση των έργων με το περιστατικό.

Η πλημμύρα, η εκκένωση και οι έλεγχοι υπό μυστικότητα

Το ιστορικό ακίνητο στη γωνία Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας, το οποίο οικοδομήθηκε την περίοδο 1973–1978 και λειτούργησε επί σειρά ετών ως το πολυτελές ξενοδοχείο «Αστήρ», στεγάζει σήμερα νευραλγικές υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στους υπόγειους χώρους του στεγάζονται αίθουσες συνεδριάσεων και συσκέψεων, καθώς και το γυμναστήριο που είχε διαμορφωθεί επί θητείας του Γιώργου Παπανδρέου.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες:

Προ εβδομάδων σημειώθηκε εκτεταμένη εισροή υδάτων στα υπόγεια επίπεδα, γεγονός που επέβαλε την προσωρινή εκκένωση του κτηρίου.

Στο ακίνητο πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι υπό καθεστώς μυστικότητας, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση των υδάτων.

Τεχνικές πηγές και δημοσιογραφικές αναφορές συνδέουν το πρόβλημα με αλλοίωση ή μετατόπιση του υδροφόρου ορίζοντα, εξαιτίας των εκσκαφών και των εργασιών διάνοιξης για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνακίου.

Η κατηγορηματική διάψευση από την Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Στον αντίποδα των πληροφοριών που αποδίδουν την πλημμύρα στις κατασκευαστικές παρεμβάσεις του δικτύου, η εταιρία Ελληνικό Μετρό Α.Ε. φαίνεται σύμφωνα με πηγές να αποποιείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ευθύνη για το συμβάν.

H εταιρεία αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας θα διευκρινίζεται με τεχνικά επιχειρήματα ότι οι εργασίες της νέας Γραμμής 4 ουδεμία σχέση ή επίπτωση έχουν στην παρουσία υδάτων στα υπόγεια του υπουργείου Εξωτερικών.

Η παρέμβαση Δούκα: «Πλήρης ενημέρωση μετά και τα προβλήματα στην Κυψέλη»

Η δημοσιοποίηση του θέματος προκάλεσε την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος απέστειλε επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο, με κοινοποίηση προς τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο.

Στην επιστολή του, ο κ. Δούκας συνδέει άμεσα τις εξελίξεις με τα προγενέστερα ζητήματα που έχουν καταγραφεί στα εργοτάξια της Κυψέλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί».

Ο δήμαρχος Αθηναίων αξιώνει τη διαβίβαση των πλήρων πορισμάτων των αυτοψιών, προκειμένου να διακριβωθεί κατά πόσο οι υπόγειες διανοίξεις εγκυμονούν κινδύνους για τη στατική επάρκεια και τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων στον αστικό ιστό.

Αναλυτικά η επιστολή του Χάρη Δούκα αναφέρει:

«Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2026

Αρ.Πρωτ.: 278035

Προς

Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο

Πρόεδρο ΔΣ

Ελληνικό Μετρό Α.Ε

Κύριε Πρόεδρε,

Επικοινωνώ μαζί σας με μεγάλη ανησυχία μετά τα σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, τα οποία αναφέρουν προβλήματα σε δημόσιο κτήριο στη Βασιλίσσης Σοφίας που εκτιμάται ότι προέκυψαν από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Σε συνέχεια των πολύ σοβαρών προβλημάτων που έχουν προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης, παρακαλώ να έχουμε πλήρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις αυτές και τις διαπιστώσεις των τεχνικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας

Κοινοποίηση: κ. Νικόλαο Ταχιάο, Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών»