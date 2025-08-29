Ανακοινώθηκαν σήμερα τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας στη χώρα μας.
Ειδικότερα: εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση: «ειδικώς, για τα μητρικά Ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών».
Πρόκειται για:
- Το The Open University υπό την επωνυμία «Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και όπου θα λειτουργούν Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας και Επιστημών.
- Το The University of York υπό την επωνυμία CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης- Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK με έδρα τη Θεσσαλονίκη όπου θα λειτουργούν Σχολές Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων.
- Το The University of Keele υπό την επωνυμία The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, όπου θα λειτουργούν Σχολές Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας.
- Το University of Nicosia, υπό την επωνυμία UNIC ATHENS Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με έδρα την Αθήνα, όπου θα λειτουργούν Σχολές Ιατρικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών και Μηχανικής, Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομικής.