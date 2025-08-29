Ανακοινώθηκαν σήμερα τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας στη χώρα μας.

Ειδικότερα: εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση: «ειδικώς, για τα μητρικά Ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών».

Πρόκειται για: