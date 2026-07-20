Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την έκδοση έκτακτης εγκυκλίου από το Υπουργείο Υγείας για την προστασία των πολιτών από το σφοδρό κύμα καύσωνα.

Με τον υδράργυρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, το Υπουργείο παραθέτει αναλυτικό οδηγό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θερμοπληξίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Παράλληλα, απευθύνονται αυστηρές συστάσεις για τη χρήση κλιματισμού σε εργασιακούς χώρους και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και για την ανάγκη τροποποίησης φαρμακευτικών αγωγών σε συνεννόηση με τους θεράποντες ιατρούς.

Πώς προκαλείται η θερμική καταπόνηση

Όπως επισημαίνει η εγκύκλιος, ο ανθρώπινος οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του κυρίως μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα (75%).

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία προσεγγίζει εκείνη του σώματος, ειδικά σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία και άπνοια, ο μηχανισμός αποβολής θερμότητας δυσχεραίνεται.

Τα αρχικά συμπτώματα θερμικής επιβάρυνσης περιλαμβάνουν:

Δυνατό πονοκέφαλο, ατονία και αίσθημα καταβολής.

Τάση για λιποθυμία και πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Ναυτία, εμέτους και ταχυπαλμία.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Πώς θα αναγνωρίσετε τη θερμοπληξία – Πρώτες βοήθειες

Το σύνδρομο της θερμοπληξίας αποτελεί μια βαριά παθολογική κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Τα κύρια συμπτώματα είναι:

Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος (πάνω από 40,5°C).

(πάνω από 40,5°C). Δέρμα κόκκινο, ζεστό και ξηρό (διακοπή της εφίδρωσης).

(διακοπή της εφίδρωσης). Σύγχυση, αδυναμία προσανατολισμού, σπασμοί ή και απώλεια συνείδησης.

Σε περίπτωση εκδήλωσης θερμοπληξίας, μέχρι τη μεταφορά σε νοσοκομείο, απαιτείται:

Άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό, σκιερό και κλιματιζόμενο χώρο. Αφαίρεση των ρούχων και τοποθέτηση παγοκύστεων στον αυχένα, τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα. Ψεκασμός με κρύο νερό ή εμβάπτιση σε μπανιέρα. Χορήγηση μικρών γουλιών δροσερών υγρών (νερό ή αραιωμένος χυμός), εφόσον ο ασθενής διατηρεί την ικανότητα κατάποσης.

Ποιες ομάδες πληθυσμού βρίσκονται σε κίνδυνο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευάλωτες ομάδες:

Ηλικιωμένοι, βρέφη, μικρά παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες.

Άτομα με χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, διαβήτη, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες) ή οξεία νόσο (πυρετό, γαστρεντερίτιδα).

(καρδιαγγειακά, διαβήτη, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες) ή οξεία νόσο (πυρετό, γαστρεντερίτιδα). Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα όπως διουρητικά, ψυχοφάρμακα ή ινσουλίνη, τα οποία θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους για πιθανή τροποποίηση της δοσολογίας.

Γενικές οδηγίες προστασίας για όλους

Για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων, το Υπουργείο Υγείας συνιστά:

Παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ή βαριάς σωματικής εργασίας.

και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ή βαριάς σωματικής εργασίας. Ελαφρύ ντύσιμο με ανοιχτόχρωμα ρούχα, χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου.

με ανοιχτόχρωμα ρούχα, χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου. Συχνά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μικρά, ελαφρά γεύματα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, καθώς και λήψη άφθονων υγρών (αποφυγή αλκοόλ).

πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, καθώς και λήψη άφθονων υγρών (αποφυγή αλκοόλ). Μέριμνα για τους ηλικιωμένους, ώστε να μην παραμένουν μόνοι τους.

Τέλος, υπογραμμίζεται η υποχρέωση των υπευθύνων σε χώρους εργασίας, ιδρύματα φροντίδας και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να εξασφαλίζουν τη συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία του κλιματισμού.