Την επέκταση του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για τις τελευταίες κατηγορίες νοσηλευόμενων που έως τώρα δεν ελάμβαναν SMS για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου μετά τη λήψη του εξιτηρίου τους.

Παράλληλα, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολίτες βαθμολογούν με υψηλό βαθμό ικανοποίησης (4,09/5) τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εκφράζοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις υφιστάμενες ενστάσεις για την καθαριότητα και την ποιότητα σίτισης.

Οι 3 φάσεις για τους ογκολογικούς ασθενείς και τα SMS

Όπως εξήγησε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η ένταξη των ογκολογικών ασθενών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε τρεις κύριες φάσεις:

1η Φάση (Άμεση έναρξη): Περιλαμβάνει τους ογκολογικούς ασθενείς που εξέρχονται από χειρουργικές επεμβάσεις. 2η Φάση: Διευρύνεται στους ογκολογικούς ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία). 3η Φάση (Εντός του 2027): Θα συμπεριληφθούν οι ογκολογικοί ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, διευκρίνισε ότι για τα άτομα 18 ετών και άνω η αξιολόγηση ξεκινά με 37 κύριες ερωτήσεις και αυστηρό έλεγχο επιλεξιμότητας.

Ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου θα αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο των ασθενών λίγο μετά τη λήψη του εξιτηρίου.

Αναφερόμενος στους παιδιατρικούς ασθενείς, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι πρόκειται για μια ομάδα που είχε μείνει εκτός στην πρώτη εφαρμογή, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του εργαλείου.

Ακόμη, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε πως τα δεδομένα της αξιολόγησης απαντούν στην αφήγηση περί «κατάρρευσης του ΕΣΥ», αποδεικνύοντας ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες βαθμολογούνται υψηλά από τους ίδιους τους λήπτες υγείας.

Τα στοιχεία της αξιολόγησης: Υψηλή ικανοποίηση, χαμηλοί βαθμοί στο φαγητό

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο από τον Ιούλιο έως το τέλος Απριλίου:

Απεστάλησαν 444 SMS .

. Συμπληρώθηκαν 525 ερωτηματολόγια (ποσοστό απόκρισης 18,2% ).

(ποσοστό απόκρισης ). Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης διαμορφώθηκε στο 4,09 με άριστα το 5.

Στους επιμέρους δείκτες, οι ασθενείς καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης και ικανοποίησης από το προσωπικό:

86% δηλώνει εμπιστοσύνη στους θεράποντες ιατρούς.

δηλώνει εμπιστοσύνη στους θεράποντες ιατρούς. 87% εξαίρει την ευγένεια και τον σεβασμό του ιατρικού προσωπικού.

εξαίρει την ευγένεια και τον σεβασμό του ιατρικού προσωπικού. 81% εκφράζει εμπιστοσύνη στο νοσηλευτικό προσωπικό.

εκφράζει εμπιστοσύνη στο νοσηλευτικό προσωπικό. 84% αξιολογεί θετικά την ευγένεια και τον σεβασμό των νοσηλευτών.

Στον αντίποδα, οι υποδομές και οι δευτερεύουσες παροχές συγκεντρώνουν χαμηλότερες βαθμολογίες, αναδεικνύοντας τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης:

Μόλις το 49% αξιολογεί θετικά την ποιότητα του φαγητού.

αξιολογεί θετικά την ποιότητα του φαγητού. Το 62% θεωρεί επαρκή τον αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού.

θεωρεί επαρκή τον αριθμό του νοσηλευτικού προσωπικού. Το 71% δηλώνει ικανοποιημένο από την καθαριότητα του θαλάμου νοσηλείας.

δηλώνει ικανοποιημένο από την καθαριότητα του θαλάμου νοσηλείας. Το 68% αποτιμά θετικά την καθαριότητα στους υπόλοιπους χώρους του νοσοκομείου.

Τα ευρήματα αυτά, όπως επισημαίνεται, αποτελούν τον «οδηγό» του Υπουργείου Υγείας για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινή εμπειρία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των νοσηλευομένων.