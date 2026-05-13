Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις διαχρονικές ελλείψεις στη στελέχωση των ασθενοφόρων στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς η έναρξη της τουριστικής περιόδου αυξάνει κατακόρυφα τις υγειονομικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το «Έθνος», η ηγεσία του Υπουργείου πραγματοποιεί διαδοχικές τηλεδιασκέψεις με τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες για την ακριβή χαρτογράφηση των κενών στο ΕΚΑΒ και τα Κέντρα Υγείας.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται για ακόμη μια φορά το σενάριο αξιοποίησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία ενδέχεται να κληθούν να συνδράμουν ως οδηγοί ή πληρώματα ασθενοφόρων, ειδικά σε απομακρυσμένες μονάδες και νησιωτικούς σχηματισμούς. Η πρακτική αυτή, που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν, προκαλεί προβληματισμό στις τάξεις των στρατιωτικών, οι οποίοι επισημαίνουν τις ήδη αυξημένες επιχειρησιακές υποχρεώσεις του προσωπικού.

Το πρόβλημα της διακομιδής ασθενών στα νησιά παραμένει οξύ, με περιστατικά μεταφοράς πολιτών σε μη ενδεδειγμένα μέσα, όπως αγροτικά οχήματα, να υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις πριν από την κορύφωση της τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα με τη συνδρομή του στρατού, εξετάζεται η δυνατότητα στις Υγειονομικές Περιφέρειες να προχωρήσουν σε έκτακτες προσλήψεις πληρωμάτων ασθενοφόρων με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες με ταχύτερες διαδικασίες.

Η πιθανή νέα εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε πολιτικές δομές υγείας αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της συνδρομής του στρατεύματος, καθώς και την ανάγκη για μια πιο μόνιμη και σταθερή ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις νησιωτικές περιοχές, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.