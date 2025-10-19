Το ναυάγιο του τορπιλοφόρου πλοίου «Demir Hisar» βρίσκεται στην παραλία της Κώμης της Χίου σε μικρή απόσταση από την ακτή και σε βάθος 5 μέτρων. Πρόκειται για το σκαρί ενός Τουρκικού πολεμικού πλοίου του Α’ παγκοσμίου πολέμου.

Το μήκος του έφτανε τα 40,2 μέτρα, το πλάτος του τα 4,40 και το βύθισμα του το 1,90. Η θεωρητικά μέγιστη ταχύτητα των 26 κόμβων στις επιχειρήσεις του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου δεν ξεπερνούσε τους 11 κόμβους. Το πλοίο παραγγέλθηκε το 1906 στα ναυπηγεία Schneider στο Chalons-sur-Saône της Γαλλίας και παραδόθηκε το 1907 ως το πρώτο από τα τέσσερα τορπιλοβόλα που απέκτησε το οθωμανικό ναυτικό.

