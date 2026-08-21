Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι εν λόγω περιοχές κατατάσσονται στην Κατηγορία Κινδύνου 3.

Ειδικότερα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών για αυξημένη επιτήρηση μπαίνουν οι εξής περιοχές, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων )

(συμπεριλαμβανομένων των ) Στερεά Ελλάδα & Εύβοια : Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία.

: Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία. Πελοπόννησος : Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία.

: Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία. Ήπειρος : Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα.

: Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα. Ιόνιο: Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος.

Αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες

Με δεδομένες τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν μέγιστη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, οι Αρχές υπενθυμίζουν σε αυστηρό τόνο ότι απαγορεύεται ρητά η καύση των αγρών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η έγκαιρη επέμβαση είναι καθοριστική. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φλόγες, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, φροντίζοντας να δώσουν τις πιο ακριβείς πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία του συμβάντος, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.