Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, καθώς συνολικά 20 περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (υπαγόμενη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας), ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας μπαίνει στο «πορτοκαλί», φτάνοντας στο επίπεδο 3 της σχετικής κλίμακας επικινδυνότητας.

Οι «κόκκινες» ζώνες του χάρτη

Ο κίνδυνος κατανέμεται γεωγραφικά σε ένα ευρύ φάσμα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Πιο αναλυτικά, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου βρίσκονται:

Αττική & Στερεά Ελλάδα : Η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία.

: Η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, καθώς και η Αιτωλοακαρνανία. Πελοπόννησος : Η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλεία, η Αχαΐα, η Αρκαδία και η Λακωνία.

: Η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλεία, η Αχαΐα, η Αρκαδία και η Λακωνία. Βόρεια & Κεντρική Ελλάδα : Ο Έβρος, η Ροδόπη και συγκεκριμένες περιοχές της Μαγνησίας.

: Ο Έβρος, η Ροδόπη και συγκεκριμένες περιοχές της Μαγνησίας. Νησιωτική Χώρα: Η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Ζάκυνθος από το Ιόνιο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.