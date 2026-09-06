Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Αττική, η Εύβοια και η Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Μαγνησία

Αργολίδα, Κορινθία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία

Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς

Καβάλα, Ροδόπη, Έβρο

Κρήτη

Νησιά Ιονίου, Βόρειου Αιγαίου & Νότιου Αιγαίου

Περιοχές Φωκίδας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Σερρών, Αχαΐας και Ηλείας

Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται να είναι υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Επίσης, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.