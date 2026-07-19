Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, στο επίπεδο υψηλού κινδύνου εντάσσονται οι παρακάτω περιοχές:

Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα

Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία

Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα

Νησιά Ιονίου

Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία

Ηράκλειο και Λασίθι

Αυξημένη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού

Ενόψει του υψηλού κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει φροντίσει να ενημερώσει έγκαιρα όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών. Ο μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν πύρινων μετώπων.

Οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες

Την ίδια στιγμή, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στο κοινό για μέγιστη προσοχή. Οι πολίτες καλούνται να απέχουν αυστηρά από κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποφεύγονται:

Το κάψιμο ξηρών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων από καθαρισμούς.

Οι εργασίες με μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης).

Το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

Το κάπνισμα των μελισσιών.

Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ρητά ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται αυστηρά η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί καπνό ή φλόγες, παρακαλείται να ειδοποιήσει ακαριαία την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τριψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 199.