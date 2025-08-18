Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Σε κίτρινο συναγερμό θα βρίσκονται οι εξής περιοχές:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Αργολίδα
  • Μεσσηνία
  • Ρόδος
  • Λέσβος
  • Χίος
  • Ψαρά
  • Σάμος
  • Ικαρία
  • Εύβοια
  • Φθιώτιδα
  • Αχαΐα
  • Κορινθία
  • Ηλεία
  • Λακωνία

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #πυρκαγιά