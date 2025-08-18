Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Σε κίτρινο συναγερμό θα βρίσκονται οι εξής περιοχές:
- Αττική
- Κύθηρα
- Βοιωτία
- Αργολίδα
- Μεσσηνία
- Ρόδος
- Λέσβος
- Χίος
- Ψαρά
- Σάμος
- Ικαρία
- Εύβοια
- Φθιώτιδα
- Αχαΐα
- Κορινθία
- Ηλεία
- Λακωνία
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης