Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Σε κίτρινο συναγερμό θα βρίσκονται οι εξής περιοχές:
- Αττική
- Βοιωτία
- Εύβοια
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Μεσσηνία
- Αιτωλοακαρνανία
- Άρτα
- Πρέβεζα
- Έβρος
- Χαλκιδική
- Άγιον Όρος
- Δωδεκάνησα
- Ηράκλειο
- Λασίθι
- Λέσβος
- Χίος
- Ψαρά
- Σάμος
- Ικαρία
- Θάσος
- Σποράδες
- Ιόνιο
- Αχαΐα
- Ηλεία
- Λακωνία
- Φθιώτιδα
- Θεσπρωτία
- Θεσσαλονίκη
