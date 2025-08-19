Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Σε κίτρινο συναγερμό θα βρίσκονται οι εξής περιοχές:

  • Αττική
  • Βοιωτία
  • Εύβοια
  • Αργολίδα
  • Κορινθία
  • Μεσσηνία
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Άρτα
  • Πρέβεζα
  • Έβρος
  • Χαλκιδική
  • Άγιον Όρος
  • Δωδεκάνησα
  • Ηράκλειο
  • Λασίθι
  • Λέσβος
  • Χίος
  • Ψαρά
  • Σάμος
  • Ικαρία
  • Θάσος
  • Σποράδες
  • Ιόνιο
  • Αχαΐα
  • Ηλεία
  • Λακωνία
  • Φθιώτιδα
  • Θεσπρωτία
  • Θεσσαλονίκη

