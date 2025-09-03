Διευθυντές υπουργείων, αλλά και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αφού φέρεται πως μέσω στοιχηματικών εταιρειών νομιμοποιούσαν μαύρο χρήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, 200 από αυτά τα πρόσωπα ελέγχονται από στελέχη της Αρχής τα οποία συγκρίνουν τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζογάριζαν.

Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φέρονται να έπαιζαν μεγάλα ποσά τα οποία ξεκινούσαν από 100 ευρώ και έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έπειτα από πολύμηνη έρευνα αποκαλύφθηκε τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω περίπου δέκα συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων.

Αυτές οι εταιρείες φέρεται πως χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό και κατέθετε χρήματα σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, λαμβάνοντας και έναν προσωπικό κωδικό μέσω του οποίου μπορούσε να καταθέσει στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.

Η νόμιμη στοιχηματική εταιρεία συνεργαζόταν επίσης νόμιμα με άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διέθεταν πράκτορες σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα, αλλά και μίνι μάρκετ.

Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού στη νόμιμη στοιχηματική, ο παίκτης επισκεπτόταν έναν πράκτορα και του έδινε χρήματα σε μετρητά και ο πράκτορας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό του πελάτη, τα κατέθετε στον νόμιμο παικτικό του λογαριασμό. Από εκεί γινόταν μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε παίκτη με τα ποσά να εμφανίζονται ως κέρδη από τα παιχνίδια. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό γινόταν το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για τη συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων και γενικά για τις δικές της ενέργειες.