Στο δυναμικό του Πολεμικού Ναυτικού εντάσσεται επισήμως από σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI HN (Belharra), «Νέαρχος», με την τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας να πραγματοποιείται στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Το πλήρωμα παραλαβής του υπερσύγχρονου πλοίου αποτελείται από 128 στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Ισχυρός εξοπλισμός και η πορεία του προγράμματος

Ο «Νέαρχος» παραδίδεται με πλήρως ενεργοποιημένα και τα 32 κελιά εκτόξευσης αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30, καθώς και με το σύστημα εγγύς προστασίας RAM.

Παράλληλα, οι αναβαθμίσεις στο ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης και στο σύστημα μάχης έχουν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί επιτυχώς κατά τις εν πλω δοκιμές. Η διαμόρφωση της φρεγάτας διαφέρει τόσο από την πρώτη, τον «Κίμωνα», όσο και από τα αντίστοιχα πλοία του γαλλικού στόλου.

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα αφορά συνολικά τέσσερις φρεγάτες («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων», «Θεμιστοκλής»).

Η τρίτη κατά σειρά, ο «Φορμίων», αναμένεται να υψώσει σημαία στις 17 Δεκεμβρίου, ενισχύοντας το Πολεμικό Ναυτικό με τρεις νέες Belharra εντός του 2026.