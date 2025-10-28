Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, υψώθηκε και φέτος στο λιμάνι της Χίου η εντυπωσιακή ελληνική σημαία, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σύμβολο υπερηφάνειας και εθνικής ταυτότητας για το νησί. Με εμβαδόν 150 τετραγωνικών μέτρων και διαστάσεις 10 επί 15 μέτρων, η γαλανόλευκη κυματίζει αγέρωχη στον νότιο λιμενοβραχίονα, στέλνοντας το μήνυμα της ελευθερίας και της ενότητας στο Αιγαίο.

Η τελετή ανύψωσης ξεκίνησε με την πομπή των σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών Χίου, οι οποίοι μετέφεραν τη μεγάλη σημαία κατά μήκος της Λεωφόρου Αιγαίου.

Με βηματισμό σταθερό και πρόσωπα γεμάτα περηφάνια, οι νέοι ναυτικοί απέδωσαν τιμή στην πατρίδα και στη ναυτική παράδοση της Χίου, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι για να παρακολουθήσει τη λιτή αλλά άκρως συμβολική τελετή. Μικροί και μεγάλοι, Χιώτες και επισκέπτες, ύψωσαν τα βλέμματά τους προς τη σημαία καθώς ανέβαινε αργά στον ιστό, κυματίζοντας περήφανα στον φθινοπωρινό άνεμο. Η στιγμή κορυφώθηκε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, που πλημμύρισε τον χώρο και συγκίνησε όσους βρίσκονταν εκεί.

Η τεράστια ελληνική σημαία, που δεσπόζει πλέον στο λιμάνι, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Χίο και σύμβολο σεβασμού προς την ιστορία και τις θυσίες των Ελλήνων. Με το μπλε και το λευκό να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το Αιγαίο, το νησί στέλνει ένα μήνυμα περηφάνιας, ενότητας και ελπίδας σε ολόκληρη την Ελλάδα.