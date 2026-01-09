Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και τις εξελίξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από ξένα πανεπιστήμια για την ίδρυση μη κρατικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στη χώρα, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ανάγκη αναβάθμισης των διαδικασιών εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η υπουργός επεσήμανε την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει έναν ευρύ δημόσιο διάλογο για το εκπαιδευτικό σύστημα, με στόχο την εξάλειψη της τάσης του Λυκείου να λειτουργεί κυρίως ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως τόνισε η υπουργός, έως τις 28 Φεβρουαρίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις για τα ξένα πανεπιστήμια. «Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και εκτιμώ, με την εικόνα που έχω σήμερα, ότι θα υπάρξουν παραπάνω από πέντε καινούργιες αιτήσεις», επεσήμανε και υπογράμμισε: «τα ξένα πανεπιστήμια παρατηρούν πως εφαρμόζεται ο νέος νόμος και εξετάζουν ζητήματα υποδομών και ουσίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη δυναμική που αναπτύσσεται».

Η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε την άποψη ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές τόσο για τους νέους, όσο και τους Έλληνες καθηγητές που εργάστηκαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της κρίσης.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε όμως και στη χώρα μας, επιτέλους, και δώσαμε στα παιδιά μας και αυτή την προοπτική. Παράλληλα, όμως, ανοίγει και προοπτική επιστροφής για τους καθηγητές που χρειάστηκε να φύγουν στην περίοδο της κρίσης προκειμένου να δουλέψουν στο εξωτερικό. Να ανοίξει μια θέση και να επιστρέψουν. Και τα παιδιά να μείνουν εδώ και να σπουδάσουν σε ιδρύματα που λειτουργούν με αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις», ανέφερε η υπουργός.