Ροζ κοκαΐνη, την γνωστή «Tusi», από την Ολλανδία προσπάθησε να φέρει στη χώρα μας ένας 31χρονος, μέσω ταχυδρομικού δέματος, αλλά δεν περίμενε ότι από την μια στιγμή στην άλλη θα βρεθεί με χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών είχαν την πληροφορία και ενημέρωσαν τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών και έτσι οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης». Μόλις χθες το μεσημέρι ο 31χρονος ζαχαροπλάστης παρέλαβε το δέμα από το Άμστερνταμ στο κατάστημα με τα γλυκά που διατηρεί, οι αρχές τον συνέλαβαν. Την παραγγελία την είχε κάνει μέσω διαδικτύου αλλά δεν στάθηκε τυχερός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι «στην Ολλανδία είναι νόμιμα τα ναρκωτικά και θεώρησα ότι δεν θα είχα πρόβλημα και στην Ελλάδα». Η δικαιολογία του δεν έπεισε τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών που θεώρησαν ότι ήταν κάτι που σκαρφίστηκε εκείνη την ώρα καθώς όπως δήλωσε ο 31χρονος είναι χρόνιος χρήστης παράνομων ουσιών. Ωστόσο, οι αρχές δεν αποκλείουν κάποια από τα ναρκωτικά να τα πουλούσε και σε άλλους χρήστες.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του στο Χαϊδάρι όπου, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 ηρεμιστικά δισκία,

3 χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,

72 αναβολικά δισκία,

3 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα ναρκωτικά τα είχε στην κατοχή του για διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ο συλληφθείς με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα βρεθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Τι είναι η ροζ κοκαΐνη

Η «ροζ κοκαΐνη», γνωστή και ως «τούσι» ή «τουσίμπι», είναι μία σύνθετη ναρκωτική ουσία, που κυκλοφορεί κυρίως σε μορφή ροζ σκόνης και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα μείγμα διαφόρων ουσιών όπως κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, καφεΐνη και μερικές φορές οπιοειδή. Δεν υπάρχει τυποποιημένη αναλογία αυτών των ουσιών στο μείγμα, κάνοντάς το εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω της μεταβλητής σύστασής του.

Δεν έχει άμεση σχέση με την κλασική κοκαΐνη, παρά το όνομά της. Είναι γνωστό ως «ναρκωτικό των πλουσίων» και διακινείται κυρίως σε πολυτελή μέρη, όπως η Μύκονος, καθώς η τιμή του μπορεί να φτάσει τα 120 δολάρια ανά γραμμάριο.