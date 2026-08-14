Προκλητικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους, ο οποίος αψήφησε πλήρως τη νομοθεσία και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Ναυάγιο της Ζακύνθου προκειμένου να κάνει μια εντυπωσιακή πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Παρόλο που ο ίδιος παραδέχθηκε ανοιχτά σε βίντεο στο Instagram ότι «είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω», προσγειώθηκε στην απαγορευμένη παραλία με αλεξίπτωτο πλαγιάς, ενώ η σύντροφός του προσέγγισε το σημείο με βάρκα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω»

Αρκετά προκλητικό στοιχείο είναι πως ο Αμερικανός αθλητής γνώριζε πλήρως τους περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή λόγω του υψηλού κινδύνου κατολισθήσεων.

Σε βίντεο που ο ίδιος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, ακούγεται να δηλώνει κυνικά:

«Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω».

Παράλληλα, στα πλάνα που κοινοποίησε το ζευγάρι, η σύντροφός του φαίνεται να καταφθάνει στο σημείο με βάρκα, παραβιάζοντας και τη θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο Ντιζούλιους είχε αναρτήσει βίντεο από την πτήση του με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από τον όρμο, η οποία ολοκληρώθηκε με την προσγείωσή του πάνω στην άμμο της απαγορευμένης παραλίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Johnni DiJulius (@johnnidijulius)

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι αναρτήσεις του ζευγαριού προκάλεσαν τις αντιδράσεις χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι έσπευσαν να κατακρίνουν την στάση του αθλητή να αγνοήσει τους νόμους της χώρας για χάρη των εντυπώσεων.

«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο. », ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους πολλούς χρήστες κάτω από την ανάρτησή του.

Από την άλλη, πολλές ήταν οι αντιδράσεις και τα σχόλια που έδειχναν να επιβραβεύουν το ζευγάρι αλλά και να συγκινούνται από αυτή την πρόταση γάμου. Χαρακτηριστικό σχόλιο αναφέρει «Η γνήσια ευτυχία σε αυτό το βίντεο. Θα το βλέπω κάθε φορά που είμαι λυπημένη».

Τι ισχύει για το Ναυάγιο της Ζακύνθου το καλοκαίρι του 2026

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ), στο Ναυάγιο της Ζακύνθου βρίσκεται σε ισχύ πλήρης απαγόρευση πρόσβασης επισκεπτών τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» της παραλίας.

Πρόσβαση από τη στεριά: Επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης , από την υφιστάμενη εξέδρα προστασίας.

Επιτρέπεται , από την υφιστάμενη εξέδρα προστασίας. Πρόσβαση από τη θάλασσα: Απαγορεύεται αυστηρά η αγκυροβολία ή η προσέγγιση οποιουδήποτε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή, καθώς και η κολύμβηση στον όρμο.

Τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί για την προστασία της ανθρώπινης ζωής λόγω της επικινδυνότητας των πρανών και ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.