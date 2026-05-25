Ένας άνδρας έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από γκρεμό, το απόγευμα της Δευτέρας (25/05), στην περιοχή του Ναυαγίου στην Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση του 21χρονου σημειώθηκε από ύψος 10 μέτρων από το χείλος του γκρεμού, και στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου για τη διάσωσή του.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, και ο άνδρας ανασύρθηκε καλά στην υγεία του από το σημείο. Ο νεαρός άνδρας στάθηκε πολύ τυχερός, καθώς κατά την πτώση του από τον γκρεμό εκατοντάδων μέτρων, σταμάτησε σε εξοχή.

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής:

Η ΕΜΟΔΕ Ζακύνθου με ειδικό εξοπλισμό, κατάφερε να απεγκλωβίσει τον άνδρα. Σημειώνεται ότι ο 21χρονος θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου και η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ζακύνθου με το drone που έχει στη διάθεσή της συνέδραμαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Στο σημείο βρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Νίκος Ακτύπης που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος του πρώην Δήμου Ελατίων.

Πηγή: ImeraZante