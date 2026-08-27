Ευχάριστα είναι τα νέα για έναν 23χρονο Πορτογάλο που ανέσυρε ψαράς από τον πάτο της θάλασσας στη Ζάκυνθο, πριν από κάποιες ημέρες. Ο νεαρός διέφυγε τον κίνδυνο μετά τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του νησιού.

Ειδικότερα, ο 70χρονος ψαράς ανέσυρε τον άνδρα από βάθος 12 μέτρων και πάνω στο σκάφος του έκανε ΚΑΡΠΑ ένα ιδιώτης γιατρός. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, όπου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση.

«Παρ ότι έμεινε στο βυθό περί τα 10 λεπτά και επίσης μετά για αρκετά λεπτά της ώρας έως την επαναφορά του με ΚΑΡΠΑ τα κατάφερε. Ξέφυγε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και έχει πολύ καλή επικοινωνία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

«Ευχάριστα νέα για τον 23χρονο Πορτογάλο τουρίστα που έπεσε στη θάλασσα από σκάφος και τον ανέσυρε 70 χρόνος Ψαράς από βάθος 12 μέτρων.

Γιατρός ιδιώτης πάνω στο σκάφος του έκανε ΚΑΡΠΑ και συνεχίστηκε η ΚΑΡΠΑ με τους διασώστες του ΕΚΑΒ έως την διακομιδή του στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση.

Παρ ότι έμεινε στο βυθό περί τα 10 λεπτά και επίσης μετά για αρκετά λεπτά της ώρας έως την επαναφορά του με ΚΑΡΠΑ τα κατάφερε.

Ξέφυγε τον κίνδυνο, Αποσωληνώθηκε και έχει πολύ καλή επικοινωνία. Τραγικές στιγμές αγωνίας, πόνου και τώρα χαράς για τους δύο γονείς και την αδελφή του που δεν έφυγαν στιγμή από κοντά του. Βρίσκονται κοντά του συνεχώς έξω από τη ΜΕΘ.

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους του νοσοκομείου ΖΑΚΥΝΘΟΥ που πέτυχαν ιατρικό θαύμα. Ο 23 χρονος ασθενής με ενημερώνουν οι συνάδελφοι είναι απόφοιτος του πανεπιστήμιου ΠΡΙΝΣΤΟΝ και η αδελφή του φοιτεί επίσης σε φημισμένο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

Γιαννάκος».