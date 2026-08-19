Εξέπνευσε 34χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι, στον Λαγανά Ζακύνθου. Η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου ενημερώθηκε για το περιστατικό και ο 34χρονος, με τη συνδρομή λουομένων, μεταφέρθηκε στην ακτή. Εκεί του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια, παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας, και μεταφέρθηκε στον λιμενίσκο Αγίου Σώστη. Ακολούθως διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.