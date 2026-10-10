Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ που εκτυλίχθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος με την εξαφάνιση μιας 44χρονης γυναίκας υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ που επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο.

Η γυναίκα, η οποία είχε πέσει στη θάλασσα από το πλοίο με σημαία από τις Μπαχάμες 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, εντοπίστηκε σώα και έχοντας τις αισθήσεις της από παραπλέον φορτηγό πλοίο, περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού.

Μετά από γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, η 44χρονη περισυνελέγη και μεταφέρθηκε ασφαλής στο λιμάνι του Κατακόλου Ηλείας προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η επιχείρηση διάσωσης

Ο συναγερμός είχε σημάνει από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η πτώση της γυναίκας στη θάλασσα, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στη μεγάλη επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη από την Παρασκευή (10/10) συμμετείχαν:

Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού. Ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Τρία παραπλέοντα πλοία Ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη βρέθηκε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.