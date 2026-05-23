Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης γυναίκας 48 ετών, Ολλανδικής καταγωγής, στην περιοχή Κορακονήσι της Δ.Ε Αρτεμισίων Ζακύνθου.

Πρόκειται για μέλος ομάδας τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από πτώση της σε δύσβατο σημείο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 17ης ΕΜΟΔΕ.

Οι διασώστες της 17ης ΕΜΟΔΕ προσέγγισαν την τραυματία, προχώρησαν σε ακινητοποίησή της και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου και την παρέλαβε ασθενοφόρο και την μετέφερε σε ιδιωτική κλινική.