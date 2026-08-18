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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στη Ζάκυνθο, όταν επιβατηγό-τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 24 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος προσέκρουσε σε τσιμεντένια μπλόκια κατά την επιστροφή του στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν ο τραυματισμός έξι επιβατών, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41χρονου Έλληνα κυβερνήτη και στην απαγόρευση απόπλου του σκάφους.

Στο νοσοκομείο έξι επιβάτες – Ένας παραμένει για νοσηλεία

Μετά τον κατάπλου του σκάφους στον Άγιο Νικόλαο, ξεκίνησε η διαδικασία διακομιδής των τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι τέσσερις επιβάτες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ιδιωτικά μέσα για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μετά τη χορήγηση της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, οι πέντε από τους έξι τραυματίες έλαβαν εξιτήριο.

Ωστόσο, ένας 60χρονος Έλληνας παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύλληψη του κυβερνήτη και απαγόρευση απόπλου

Ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του 41χρονου Έλληνα κυβερνήτη του σκάφους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

Παράβαση των άρθρων 306 ( «Έκθεση» ) και 314 ( «Σωματική βλάβη από αμέλεια» ) του Ποινικού Κώδικα.

) και 314 ( ) του Ποινικού Κώδικα. Παραβάσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου σχετικά με τη διοικητική εξουσία του πλοιάρχου και τους κανονισμούς αποφυγής συγκρούσεων.

Παράλληλα, επιβλήθηκε άμεση απαγόρευση απόπλου στο τουριστικό σκάφος μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ έχει κινηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Από την πρόσκρουση δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του ατυχήματος.