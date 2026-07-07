Κρίσιμες ώρες περνά ένας 20χρονος τουρίστας από τη Βρετανία, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των διακοπών του στην Ελλάδα. Ο Μπράντλεϊ Μπελόμ, με καταγωγή από το Σάλφορντ, νοσηλεύεται σε καταστολή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην Αττική, με τους οικείους του να ξεκινούν έναν μεγάλο αγώνα για τη συγκέντρωση χρημάτων.

Το χρονικό του σοβαρού ατυχήματος

Ο νεαρός Βρετανός είχε φτάσει στη Ζάκυνθο μαζί με την παρέα του την Πέμπτη 2 Ιουλίου, προσδοκώντας να περάσει μερικές ημέρες χαλάρωσης. Ωστόσο, την επόμενη κιόλας ημέρα, η μοίρα τού έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Καθώς κινούνταν στο νησί με ενοικιαζόμενη τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα), το όχημα συγκρούστηκε με τουριστικό πούλμαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και ένας φίλος του, ο οποίος επέβαινε μαζί του, όμως ο Μπράντλεϊ δέχθηκε το σοβαρότερο πλήγμα, καθώς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

«Δεν ανταποκρίνεται» – Οι δραματικές προσπάθειες των γιατρών

Η μητέρα του 20χρονου, Λιάν Ράμπετς, ταξίδεψε εσπευσμένα στην Ελλάδα για να βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού της. Περιγράφοντας την εφιαλτική κατάσταση στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε πως οι γιατροί επιχείρησαν να επαναφέρουν τον Μπράντλεϊ από το κώμα, όμως η προσπάθεια απέτυχε καθώς ο νεαρός παρουσίασε δύο απανωτές κρίσεις.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά στάσιμη, με την οικογένεια να περιμένει τα αποτελέσματα μιας κρίσιμης μαγνητικής τομογραφίας που θα ρίξει φως στο μέγεθος της εγκεφαλικής βλάβης και στο αν υπάρχει ενεργή αιμορραγία. Αυτή τη στιγμή, η επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό είναι δύσκολη, λόγω του γλωσσικού φραγμού, ενώ το επισκεπτήριο στη ΜΕΘ περιορίζεται σε μόλις 30 λεπτά την ημέρα.

Το θρίλερ με την ταξιδιωτική ασφάλιση

Πέρα από την αγωνία για την υγεία του Μπράντλεϊ, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη και με ένα μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο. Αν και θεωρούν βέβαιο πως ο 20χρονος είχε μεριμνήσει για ταξιδιωτική ασφάλιση, δεν έχουν καταφέρει να βρουν τα απαραίτητα έγγραφα ή να ξεκλειδώσουν το κινητό του τηλέφωνο για να αντλήσουν στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Κύμα συμπαράστασης και φιλανθρωπική εκστρατεία

Μπροστά στον κίνδυνο τα νοσήλια να φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, φίλοι, συγγενείς αλλά και η τοπική κοινότητα στο Σάλφορντ έχουν κινητοποιηθεί συγκινητικά. Μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και τοπικών εκδηλώσεων, έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος οικονομικής ενίσχυσης για να καλυφθούν τα τρέχοντα έξοδα της νοσηλείας και της διαμονής των γονιών του στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε ο θείος του, Άνταμ, ο Μπράντλεϊ είναι ένα ιδιαίτερα αγαπητό και εργατικό παιδί που έκανε ένα λάθος της νιότης, και η μόνη ελπίδα όλων αυτή τη στιγμή, είναι να καταφέρει να βγει νικητής από αυτή τη μάχη και να επιστρέψει υγιής στο σπίτι του.