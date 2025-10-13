Από τύχη γλίτωσε το βράδυ της Κυριακής ένας διανομέας, ο οποίος κινείτο στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, όταν αυτοκίνητο, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε αναπτύξει ταχύτητα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω του με σφοδρότητα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο βουλγαρικής υπηκοότητας οδηγός του αυτοκινήτου, χτύπησε με τέτοια δύναμη πλαγιομετωπικά τον δικυκλιστή, που τον εκσφενδόνισε σε ύψος πάνω από δύο μέτρα, ενώ το μοτοποδήλατο εκτοξεύτηκε σχεδόν 100 μέτρα στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που κινούνταν.

Μάλιστα το αυτοκίνητό προσέκρουσε και τελικά σταμάτησε σε άλλο σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έφτασε άμεσα η Τροχαία Ζακύνθου και ασθενοφόρο το οποίο και παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος, ευτυχώς, δεν έχει σοβαρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του Βούλγαρου οδηγού, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε πολύ υψηλά επίπεδα αλκοόλ, ξεπερνώντας κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια.