Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/05) στη Ζάκυνθο, στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά.

Ειδικότερα, μια 20χρονη Βρετανίδα, παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή της. Η κατάσταση της υγείας της 20χρονης κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

Πηγή: imerazante