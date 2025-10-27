Επιμέλεια: Γ.Κ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα (27/10), το πρωί, στα Πηγαδάκια της Ζακύνθου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 48χρονος υπήκοος Βρετανίας, ο οποίος διέμενε μόνιμα στο νησί.

Ο άτυχος άνθρωπος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω σε δύο δέντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Πρωινές ώρες σήμερα 27 Οκτωβρίου 2025, στην Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών (περιοχή Πηγαδάκια), αυτοκίνητο Ι.Χ., που οδηγούσε 48χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου”.

