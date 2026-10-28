Με κάθε επισημότητα, σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό και τη μαζική παρουσία κατοίκων και επισκεπτών, η Ζάκυνθος τίμησε την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Το νησί απέδωσε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ήρωες του 1940 μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο περιλάμβανε δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και την καθιερωμένη παρέλαση στο κέντρο της πόλης.

Το πρωί, στις 10:30, τελέστηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζακύνθου. Στην ιερή ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ.κ. Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τον ιερό κλήρο της πόλης. Τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας εκφώνησε ο διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, Σταύρος Αμπελάς, αναδεικνύοντας το βαθύτερο νόημα και τα διαχρονικά μηνύματα του ιστορικού «ΟΧΙ».

Απόδοση τιμών και κατάθεση στεφάνων

Λίγο αργότερα, στις 11:00, οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο Ηρώο των Πεσόντων. Εκεί τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και των φορέων του νησιού, τηρώντας πιστά το καθιερωμένο πρωτόκολλο τιμής.

Mαθητική και στρατιωτική παρέλαση

Η κορύφωση του εορτασμού ήρθε στις 11:45 με τη μεγάλη παρέλαση μπροστά από το Μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Υπό τα θερμά χειροκροτήματα του συγκεντρωμένου πλήθους, παρέλασαν με περηφάνια μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη του Ελληνικού Οδηγισμού και των Ελλήνων Προσκόπων, καθώς και μηχανοκίνητα τμήματα των σωμάτων ασφαλείας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις επετειακές εκδηλώσεις.

Πηγή: zantetimes