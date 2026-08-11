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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελιές στη Ζάκυνθο το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Πηγή φωτογραφίας: Imera Zante

Χάρτης με το σημείο που προκλήθηκε η πυρκαγιά – Καίγεται δασική έκταση

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της περιοχής η Πολιτική Προστασία.

Το μήνυμα του 112:

Δεύτερο μήνυμα του 112 στη Ζάκυνθο για εκκένωση

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα το πρωί προκλήθηκε φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες,  η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από γουρούνα (όχημα) που κινείτο στην περιοχή.

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