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Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελιές στη Ζάκυνθο το μεσημέρι της Τρίτης 11 Αυγούστου. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της περιοχής η Πολιτική Προστασία.

Το μήνυμα του 112:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Δεύτερο μήνυμα του 112 στη Ζάκυνθο για εκκένωση

Υπενθυμίζουμε πως σήμερα το πρωί προκλήθηκε φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από γουρούνα (όχημα) που κινείτο στην περιοχή.