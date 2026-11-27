Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκεται η Ζάκυνθος, καθώς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στο Ιόνιο έως και το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τους ανέμους να φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το ύψος της βροχόπτωσης στο νησί ενδέχεται να φθάσει τα 60 χιλιοστά στη στεριά και τα 100 έως 120 χιλιοστά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή όσων διαμένουν σε πυρόπληκτες περιοχές και σε περιοχές που έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Αυξημένη προσοχή συνιστάται, επίσης, στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, λόγω του κινδύνου συσσώρευσης φερτών υλικών σε χειμάρρους, τάφρους και ρέματα, καθώς και στα ευάλωτα σημεία της πόλης της Ζακύνθου και στις παράκτιες περιοχές του νησιού.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου βρίσκεται σε πλήρη 24ωρη ετοιμότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ενώ σε ετοιμότητα καλούνται να βρίσκονται όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι εθελοντικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.