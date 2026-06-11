Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, στην Ζάκυνθο, με ένα σκυλάκι που έπεσε από γκρεμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία «Πισίνες» στην περιοχή του Κεριού, όταν ένας σκυλάκος μεσαίου μεγέθους έπεσε από απόκρημνο σημείο και κινδύνεψε.

Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Ζακύνθου και της 17ης ΕΜΟΔΕ, προσεγγίζοντας το ζώο προσεκτικά με ορειβατικό εξοπλισμό και ανεβάζοντάς το σε ασφαλές σημείο.

Δείτε την ανάρτηση της Πυροσβεστικής:

Ο σκυλάκος κινδύνεψε, αλλά οι Πυροσβέστες της Π.Υ. Ζακύνθου και της 17ης ΕΜΟΔΕ 🧑‍🚒 τον προσέγγισαν και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού 🧗‍♂️, τον ανέβασαν με ασφάλεια από τον γκρεμό ⛰️ στην παραλία Πισίνες της Τ.Κ. Κεριού 🐕 και τον παρέδωσαν σε κτηνίατρο pic.twitter.com/IqEeD07jKr — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2026

Έπειτα, οι Πυροσβέστες μετέφεραν τον σκύλο σε κτηνίατρο με σκοπό να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.