Διασώστες της Πυροσβεστικής έσωσαν σκυλάκι που έπεσε σε γκρεμό της Ζακύνθου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, στην παραλία «Πισίνες» στην περιοχή του Κεριού, όταν ένα σκυλάκι, μεσαίου μεγέθους, έπεσε από απόκρημνο σημείο με αποτέλεσμα να κινδυνέψει η ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν, μετά απο κλήση που δέχτηκαν, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Ζακύνθου και της 17ης ΕΜΟΔΕ, προσεγγίζοντας το ζώο προσεκτικά, χρησιμοποιώντας ορειβατικό εξοπλισμό.

Αφού ανέβασαν το ζώο σε ασφαλές σημείο τον μετέφεραν σε κτηνίατρο με σκοπό να δουν εάν χρήζει περεταίρω ιατρικής περίθαλψης.

Ο Τάκης Στρούζας ήταν ο άνθρωπος που άκουσε το κλάμα του σκυλιού και κάλεσε αμέσως την Πυροσβεστική.

δείτε βίντεο και ανάρτηση από τη στιγμή της διάσωσης του ζώου που ανάρτησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media ο Τάκης Στρούζας :

Δείτε την σχετική ανάρτηση της Πυροσβεστικής: