Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ζακύνθου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και την τήρηση της νομιμότητας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν στις τουριστικές περιοχές του Αλυκανά και του Λαγανά.

Όπως διαπιστώθηκε από τα αρμόδια αστυνομικά κλιμάκια, οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν αντίστοιχα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου, προκαλώντας όχληση στους περίοικους και παραβιάζοντας τους υγειονομικούς κανόνες.

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους , οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη συχνότητα, με στόχο την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.