Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες , το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας Βρετανός που έμενε μόνιμα στη Ζάκυνθο, παρεκτράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δύο ελαιόδεντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος κινούνταν το πρωί με το αυτοκίνητό του στην Ε.Ο. Ζακύνθου – Κατασταρίου, όταν στο ύψος του χωριού Πηγαδάκια, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε δύο ελαιόδεντρα. Δυστυχώς τραυματίστηκε θανάσιμα.

Έρευνες για το δυστύχημα διενεργούνται από την Τροχαία Ζακύνθου.

Πηγή: imerazante.gr