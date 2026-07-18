Εφιαλτικές στιγμές έζησαν στη Ζάκυνθο δύο 20χρονες τουρίστριες από την Ολλανδία, όταν η «γουρούνα» στην οποία επέβαιναν κατέπεσε σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων, στην περιοχή του Ξηροκάστελλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο κοπέλες είχαν ενοικιάσει το συγκεκριμένο τετράτροχο όχημα για να κάνουν τη βόλτα τους στο νησί. Ωστόσο, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, χάθηκε ο έλεγχος του οχήματος, με αποτέλεσμα την πτώση τους στο κενό.

Η μία από τις δύο 20χρονες μπόρεσε να απεγκλωβιστεί από το σημείο μόνη της. Για τη δεύτερη, όμως, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία κινητοποίησε άμεσα εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι δυνάμεις οργάνωσαν επιχείρηση διάσωσης, καταφέρνοντας να την προσεγγίσουν και να την ανασύρουν με ασφάλεια.

Ακολούθως, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη νεαρή και τη μετέφερε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κοπέλα έχει υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.